VIDEO-आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा, पांच दिन पहले हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहा हो गए हैं। बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद आजम खान (Azam Khan)  ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सीतापुर। 23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहा हो गए हैं। बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद आजम खान (Azam Khan)  ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनकी रिहाई को देखते हुए जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बेटे अदीब ने कहा कि आज के हीरो आजम साहब हैं।

पढ़ें :- आजम की रिहाई पर अखिलेश, बोले-आज फर्जी मुकदमे करने वालों को मिला सबक, हर झूठ की होती है एक मियाद, भाजपा को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम की रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेंच आ गया। आजम पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसमें 6 हजार रुपए के जुर्माने के आदेश हुए थे। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था, इसलिए रिहाई रोक दी गई थी। 10 बजे कोर्ट खुलते ही रिश्तेदार ने जुर्माने की रकम जमा की। वहां से ईमेल के जरिए सूचना जेल भेजी गई।

पढ़ें :- अखिलेश यादव, बोले- आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था, सभी के लिए खुशी का है दिन

5 दिन पहले हाईकोर्ट ने जमानत दी थी आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दी थी। तभी पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी थीं। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह आखिरी मुकदमा था, जिस पर आजम को जमानत मिलनी बाकी थी।

आजम खान को लेने पहुंचीं 25 गाड़ियों का पुलिस ने किया चालान

सीतापुर जेल के बाहर आजम खान को लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं की 25 गाड़ियों का पुलिस ने चालान कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह एक्शन लिया गया है।

सपा सांसद रुचि वीरा की सीतापुर पुलिस से हुई बहस

मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा की पुलिस से तीखी बहस हुई। वह अपनी कार से जेल की तरफ जा रही थीं, तभी उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा गया। इस पर सपा सांसद की पुलिस से बहस हो गई।

पढ़ें :- आजम खान जल्द जेल से आएंगे बाहर , जुर्माना जमा किया गया , बाहर आने का रास्ता साफ

