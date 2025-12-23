भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, भारतीय नागरिकों के लिए बंद की वीजा सेवाएं

नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच नई दिल्ली और ढाका के बीच भी तनाव बढ़ गया है। सोमवार को बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने उच्चायोग और त्रिपुरा में अपने मिशन में वीजा सेवाएं (Visa Services) अस्थायी तौर पर निलंबित कर दीं। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि वीजा सेवाएं (Visa Services) निलंबित करने का फैसला प्रदर्शनकारियों के समूहों द्वारा दोनों मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने के बाद लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब एक दिन पहले बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा था कि ढाका भारत में अपनी मौजूदगी को कम करने पर विचार कर रहा है। वहीं चटगांव में भारत ने अपनी वीजा सेवाएं (Visa Services) अस्थायी तौर पर बंद कर दी थीं।

दिल्ली स्थित उच्चायोग के बाहर लगा नोटिस

वीजा सेवा (Visa Service) को बंद करने की जानकारी देने के लिए दिल्ली स्थिति बांग्लादेश उच्चायोग (Bangladesh High Commission) के बाहर एक नोटिस लगाया गया है। नोटिस में लिखा है, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग (Bangladesh High Commission) से सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं (Visa Services) अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। त्रिपुरा में बांग्लादेश के उप उच्चायुकत ने भी रविवार को मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शनों के बाद वीजा सेवाओं (Visa Services) को निलंबित करने का एलान किया था। जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए ढाका द्वारा नियुक्त एक प्राइवेट ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं।

चटगांव में भारत ने वीजा केंद्र पर सेवाएं निलंबित

इससे पहले भारत ने रविवार को बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव (Southeastern Port City of Chittagong) स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में वीजा सेवाएं (Visa Services) अगले आदेश तक निलंबित कर दी थीं। यह कदम प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी (Prominent youth leader Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर उठाया था। उनकी मौत के बाद बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इसी दौरान चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर बृहस्पतिवार को पथराव की घटना भी हुई।

बता दें कि ‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार ने रविवार को भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) के हवाले से बताया गया था कि चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन संबंधी प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग में हाल में हुई घटना के बाद यह निर्णय रविवार से प्रभावी हो गया था। बयान में कहा गया कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा आवेदन केंद्र को फिर से खोलने के संबंध में आगे की घोषणा की जाएगी। बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय (Indian Assistant High Commission office) और वीजा आवेदन केंद्र (Visa Application Center) पर शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई।

बांग्लादेश उप उच्चायोग के पास भाजपा का प्रदर्शन

इससे पहले बांग्लादेश में बंगाली हिंदू दीपू दास (Bengali Hindu Deepu Das) की हत्या के विरोध में भाजपा ने सोमवार को कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस (Mohammed Yunus) का पुतला भी जलाया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (BJP leader Suvendu Adhikari) के नेतृत्व में अन्य पार्टी नेताओं और समर्थकों ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली निकाली। इस दौरान अधिकारी ने कहा, हिंदू संगठन 24 दिसंबर को हत्या के विरोध में पूरे राज्य में कुछ समय के लिए सड़कें जाम करेंगे।

भाजपा नेता अधिकारी ने दास की हत्या में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश उप उच्चायोग के अधिकारियों को चेताया कि अगर उनके देश में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए, तो 26 दिसंबर को 10,000 लोगों के साथ वह बांग्लादेश उप उच्चायोग वापस आएंगे। प्रदर्शन के दौरान लगभग 2,000 लोग सड़क पर बैठ गए। भीड़ ने 18 दिसंबर की रात मैमनसिंह में दीपू दास हत्या करने और फिर शव को जलाने की कड़ी निंदा की। इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया।