Video : टॉस के समय भारत-बांग्लादेश के कप्तानों में नहीं हुआ हैंडशेक, U19 वर्ल्ड कप में भी दोनों देशों के बीच टकराव

India-Bangladesh No handshake at toss: भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में दोनों देशों के बीच टकराव का असर साफ देखने को मिला, क्योंकि मैच में टॉस के समय कप्तानों के बीच हाथ मिलाने की परंपरा नहीं हुई। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- U19 World Cup 2026: आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। रेगुलर कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम बीमारी की वजह से बाहर थे, इसलिए उप-कप्तान ज़वाद अबरार ने टॉस किया, जबकि आयुष म्हात्रे ने भारत की कप्तानी की। खेल शुरू होने से पहले टॉस के समय हाथ न मिलाना साफ दिख रहा था। इस घटना पर किसी भी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।

पढ़ें :- बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, अब क्रिकेटरों ने किया विद्रोह, BPL का बॉयकाट, BCB डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग

पिछले साल सीनियर लेवल पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जब एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाए थे। इस बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध भी हाल ही में तनावपूर्ण रहे हैं। BCCI ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का अनुरोध किया था, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वह अपनी टीम को भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने देना चाहता है, और इस गतिरोध पर अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है।

