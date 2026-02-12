Bangladesh Voting 2026 : बांग्लादेश में नई सरकार के लिए वोटिंग जारी, मुहम्मद यूनुस और तारिक रहमान ने डाला वोट

  1. हिन्दी समाचार
Bangladesh Voting 2026 :  बांग्लादेश में गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को वोटर्स के लिए वोटिंग शुरू हो गई। कई सालों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, इस संसदीय चुनाव को देश के लोकतंत्र का एक अहम टेस्ट माना जा रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ढाका के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे। वहीं, बीएनपी प्रमुख और प्रधानमंत्री पद के दावेदार तारिक रहमान ने भी वोट डाला।

पढ़ें :- Bangladesh Elections 2026 : आज देर रात तक बांग्लादेश को मिल जाएगा नया प्रधानमंत्री, तारिक रहमान का नाम सबसे आगे

इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं, जिसमें लगभग 1 मिलियन सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं – जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंतज़ाम है। इस्लामी जमात-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने अपना वोट डाला। बांग्लादेश चुनाव 2026 में ढाका के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद एक वोटर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने पीटीआई से कहा, “हमारा वोट का दिन ईद जैसा है। हम सब बहुत खुश हैं।” बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव करीब 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर 300 पार्लियामेंट्री सीटों के लिए 299 सांसदों को चुनेंगे। गुरुवार रात तक आने वाले चुनाव नतीजों से अगले प्रधानमंत्री का फैसला होगा।

प्रधानमंत्री पद के लिए तीन बड़े दावेदार

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख़्तापलट और उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब तक मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार चल रही थी। लेकिन, अब पड़ोसी देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं, जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता शिफुकर रहमान और नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के नेता नाहिद इस्लाम भी प्रधानमंत्री पद का अहम चेहरा हैं।

पढ़ें :- 'भारत-बांग्लादेश को दोस्त बनें रहने में ही फायदा है...' आम चुनाव से पहले बोली खालिदा जिया की पार्टी
