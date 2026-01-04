  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

Mustafizur Rahman Controversy: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके स्क्वाड से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को मिर्ची लगी है। उसने आईसीसी को पत्र लिखकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mustafizur Rahman Controversy: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके स्क्वाड से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को मिर्ची लगी है। उसने आईसीसी को पत्र लिखकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है।

पढ़ें :- सरकार बांग्लादेश को दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खेल मंत्री आसिफ नजरूल ने बीसीसीआई के फैसले की निंदा की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चरमपंथी सांप्रदायिक समूहों के दबाव में आकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता हूं। खेल मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के तौर पर, मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ICC को पूरी बात समझाते हुए पत्र लिखने का निर्देश दिया है। बोर्ड उन्हें बताए कि अगर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती।

Image

आसिफ नजरूल ने आगे लिखा, “मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वे अनुरोध करें कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में करवाए जाएं। मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री से बांग्लादेश में IPL मैचों का प्रसारण रोकने का अनुरोध किया है! किसी भी हालत में हम बांग्लादेश के क्रिकेट, उसके क्रिकेटरों और खुद बांग्लादेश के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं!”

पढ़ें :- VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर, बताया राक्षस और जिहादी...
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC...

India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को भी मौका

India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित;...

VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर, बताया राक्षस और जिहादी...

VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर,...

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार नहीं,बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत 

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार...

BCCI के फैसले पर KKR की पहली प्रतिक्रिया; जानें- बांग्लादेशी गेंदबाज को लेकर क्या बोली शाहरुख खान की टीम

BCCI के फैसले पर KKR की पहली प्रतिक्रिया; जानें- बांग्लादेशी गेंदबाज को...

'बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं...' AIIA चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने BCCI पर फोड़ा ठीकरा

'बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं...' AIIA...