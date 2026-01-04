बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

Mustafizur Rahman Controversy: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके स्क्वाड से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को मिर्ची लगी है। उसने आईसीसी को पत्र लिखकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है।

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खेल मंत्री आसिफ नजरूल ने बीसीसीआई के फैसले की निंदा की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चरमपंथी सांप्रदायिक समूहों के दबाव में आकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता हूं। खेल मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के तौर पर, मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ICC को पूरी बात समझाते हुए पत्र लिखने का निर्देश दिया है। बोर्ड उन्हें बताए कि अगर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती।

आसिफ नजरूल ने आगे लिखा, “मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वे अनुरोध करें कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में करवाए जाएं। मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री से बांग्लादेश में IPL मैचों का प्रसारण रोकने का अनुरोध किया है! किसी भी हालत में हम बांग्लादेश के क्रिकेट, उसके क्रिकेटरों और खुद बांग्लादेश के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं!”