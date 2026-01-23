बांग्लादेश क्रिकेट होने वाला है कंगाल : एक झटके में होगा अरबों का नुकसान, ICC से नहीं मिलेगी फूटी-कौड़ी

BCCI vs BCB Controversy : आईसीसी की चेतावनी के बावजूद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तुले बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारत में न खेलने की जिद के बाद बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना तय है। जिसके बाद पड़ोसी देश को बड़े स्तर आर्थिक नुक्सदान झेलना पड़ सकता है। यह नुकसान अरबों का होगा। इसके साथ ही आईसीसी से मिलने वाली आर्थिक मदद भी उसे नहीं मिलेगी।

बांग्लादेश के रवैये से साफ है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में उसकी जगह स्कॉटलैंड लेगा। हालांकि, कोई भी नहीं चाहता कि किसी हिस्सा लेने वाली टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो बांग्लादेश को बड़े आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। सीधे तौर पर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को BDT 400 करोड़ (लगभग $32.7 मिलियन) का नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश में टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर T Sports को BDT 300 करोड़ का झटका लग सकता है, जबकि एडवरटाइजिंग कंपनियों को BDT 100 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है।

पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार ने क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद 2026 आईपीएल का टेलीकास्ट न करने का फैसला किया है। यानी Viacom से राइट्स हासिल करने वाले T Sports को BDT 200 करोड़ का और नुकसान होने वाला है। इसके अलावा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 न खेलने के फैसले से वह पार्टिसिपेशन क्लॉज का उल्लंघन करेंगे, जिससे उन्हें आईसीसी रेवेन्यू शेयर का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। उनका शेयर 4.47% है, जो सालाना लगभग $26.7 मिलियन है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी टूर्नामेंट की अपीयरेंस मनी और प्राइज मनी में अपना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अगस्त-सितंबर में भारत के बांग्लादेश दौरा भी इससे प्रभावित होगा और उस सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स की वैल्यू दूसरे बाइलेटरल क्रिकेट मामलों से कई गुना ज़्यादा है। मौजूदा हालात को देखते हुए, भारत जवाबी कार्रवाई के तौर पर बांग्लादेश का दौरा नहीं करेगा।