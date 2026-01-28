Baramati Plane Crash : बड़े भाई अजित पवार के निधन से सुप्रिया सुले पर टूटा दुखों का पहाड़, व्हाट्सऐप स्टेटस पर Devastated लिखकर जाहिर किया गहरा सदमा

  1. हिन्दी समाचार
महाराष्ट्र के बारामती (Baramati) में बुधवार, 28 जनवरी को विमान हादसे में एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) का ​​निधन हो गया है। अजित पवार (Ajit Pawar) को लेकर आ रहा विमान बारामती एयरपोर्ट (Baramati Airport) पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बारामती। महाराष्ट्र के बारामती (Baramati) में बुधवार, 28 जनवरी को विमान हादसे में एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) का ​​निधन हो गया है। अजित पवार (Ajit Pawar) को लेकर आ रहा विमान बारामती एयरपोर्ट (Baramati Airport) पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। DGCA के मुताबिक, विमान में सवार किसी भी व्यक्ति के जीवित बचने की पुष्टि नहीं हुई है। हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar)  भी नहीं रहे। हादसा सुबह के समय रनवे के नजदीक हुआ।

पढ़ें :- क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर खाक, देखें- दुर्घटनास्थल का Video

सुप्रिया सुले की पहली प्रतिक्रिया

पढ़ें :- Video : फफक फफक कर रो पड़े अनिल देशमुख, अजित पवार के निधन से गहरे सदमें में NCP के नेता

इस हादसे की खबर सुनते ही अजित पवार (Ajit Pawar)  की बहन और एनसीपी से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले (NCP Lok Sabha MP Supriya Sule) तुरंत दिल्ली से ही बारामती के लिए रवाना हो गई। उन्होंने मीडिया से तो अब तक कुछ भी नहीं कहा लेकिन एक प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर अंग्रेजी शब्द डिवास्टेटेड (Devastated) लिखकर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की।

सुप्रिया सुले (Supriya Sule) शरद पवार (Sharad Pawar) की बेटी हैं और रिश्ते में अजित पवार (Ajit Pawar) की बहन लगती हैं। एनसीपी विभाजन के बाद रिश्तों में दूरी आई थी, लेकिन हाल के महीनों में पारिवारिक संबंध फिर से सामान्य होते दिख रहे थे। इस हादसे की जानकारी मिलते ही अजित पवार के चाचा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar)  और डिप्टी सीएम व शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे (Deputy CM and Shiv Sena President Eknath Shinde) भी बारामती के लिए निकल चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां इलाके को सील कर जांच की तैयारी में जुट गई हैं। पायलटों की आखिरी बातचीत और फैसलों को समझने के लिए कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की समीक्षा की जाएगी, जबकि पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (Air Traffic Control) के बीच आधिकारिक बातचीत की भी जांच की जाएगी।

