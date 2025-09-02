BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

  1. हिन्दी समाचार
Team India Lead Sponsor Rights: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के प्रमुख स्पॉन्सर राइट्स के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन मांगे हैं। यह बदलाव ड्रीम11 द्वारा बीसीसीआई को सूचित किए जाने के बाद आया है कि वह अब स्पॉन्सर के रूप में जारी नहीं रह पाएगा, क्योंकि संसदीय कानून ने वास्तविक धन-आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (“बीसीसीआई”) राष्ट्रीय टीम के लीड स्पॉन्सर राइट्स के अधिग्रहण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित करता है। तदनुसार, बीसीसीआई राष्ट्रीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकारों (“आईईओआई”) के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण जारी कर रहा है, जिसमें बोलियों के प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत नियम और शर्तें दी गई हैं। आईईओआई 5,00,000 रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) के गैर-वापसी योग्य शुल्क और लागू वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आगे कहा गया है कि बोली दाताओं से अनुरोध है कि वे अनुबंध ‘क’ में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, IEOI की खरीद के लिए किए गए भुगतान का विवरण sponsorship@bcci.tv पर ईमेल करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि IEOI दस्तावेज़ केवल गैर-वापसी योग्य IEOI शुल्क के भुगतान की पुष्टि होने पर ही साझा किए जाएंगे। बोली प्रस्तुत करने के इच्छुक किसी भी बोलीदाता को IEOI खरीदना आवश्यक है। हालाँकि, केवल वे ही बोली लगाने के पात्र होंगे जो अनुबंध ‘ख’ में दी गई IEOI में निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उसमें निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल IEOI खरीदने से कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं हो जाता।

बीसीसीआई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर IEOI प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

