  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर

गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर

BCCI New President: अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के नाम को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट के लिए 28 सितंबर एक बड़ा दिन हो सकता है, जब नए बोर्ड अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 20 सितंबर को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों बैठक होने वाली है। जिसमें बीसीसीआई नेतृत्व की रूपरेखा तय होने की संभावना जतायी जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

BCCI New President: अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के नाम को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट के लिए 28 सितंबर एक बड़ा दिन हो सकता है, जब नए बोर्ड अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 20 सितंबर को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों बैठक होने वाली है। जिसमें बीसीसीआई नेतृत्व की रूपरेखा तय होने की संभावना जतायी जा रही है।

पढ़ें :- VIDEO-बाढ़ पीड़िता महिला ने भावुक होकर बीजेपी एमपी कंगना रनौत से कुछ कहने की कोश‍िश, तो उल्‍टा उसे ही सुना द‍िया

क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट् के अनुसार, बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों के साथ 20 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला होने की संभावना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह बैठक, भले ही अनौपचारिक हो, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी, जहां अगले बीसीसीआई नेतृत्व की अंतिम रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। 2022 में भी इसी तरह की एक बैठक में पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने तत्कालीन बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली पर पिछले तीन वर्षों के उनके प्रदर्शन को लेकर तीखी आलोचना की थी। गांगुली एक और कार्यकाल के लिए भी पद पर बने रह सकते थे, लेकिन बैठक में अंततः रोजर बिन्नी को इस पद के लिए चुना गया।

गांगुली को इस बैठक में फिर से आमंत्रित किया जाएगा या नहीं? इसको लेकर अटकेल्न लगायी जा रही हैं। लेकिन गांगुली और हरभजन सिंह के शीर्ष पद के लिए नाम की अटकलें लगा रही हैं।कर्नाटक के पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रघुराम भट्ट और पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के नाम की भी चर्चा है। हालांकि, मोरे का नाम राज्य संघों के उन प्रतिनिधियों की सूची में नहीं है जो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सूची में बदलाव का प्रावधान है। गांगुली, हरभजन, भट्ट, या शायद कोई और नाम – यह निर्णय शनिवार रात दिल्ली में होने की उम्मीद है।

बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी ए.के. जोति की 6 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, “(i) आपत्तियों की जांच और उन पर निर्णय (ii) अंतिम मतदाता सूची जारी करने” की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। यानी राज्य संघ अगले 24 घंटों के भीतर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने नामांकित व्यक्तियों को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ, बीसीसीआई गुरुवार (18 सितंबर) को नए सिलेक्टर्स के लिए इंटरव्यू शुरू कर रहा है। अशोक मल्होत्रा ​​और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही है। सीएसी की तीसरी सदस्य सुलक्षणा नाइक अब इसका हिस्सा नहीं हैं और बीसीसीआई को एक नए सदस्य की नियुक्ति करनी पड़ सकती है।

सीएसी कुल सात उम्मीदवारों का चयन करेगी – अजीत अगरकर की अगुवाई वाली पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति के लिए दो सदस्य, राष्ट्रीय जूनियर समिति के लिए एक और राष्ट्रीय महिला समिति के लिए चार सदस्य। नए इंटरव्यू 28 सितंबर की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद कार्यभार संभालेंगे।

पढ़ें :- DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर

गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष...

IND vs OMA: ओमान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी का होगा शक्ति प्रदर्शन! चौके-छक्कों की बारिश देखने के लिए रहें तैयार

IND vs OMA: ओमान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी का होगा शक्ति प्रदर्शन!...

IND vs PAK Super Four: एशिया कप में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

IND vs PAK Super Four: एशिया कप में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान...

Asia Cup 2025 : यूएई से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, एशिया कप का किया बहिष्कार

Asia Cup 2025 : यूएई से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, एशिया कप...

Smriti Mandhana's Record-Breaking Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ शतक, पहली बार हुआ ऐसा

Smriti Mandhana's Record-Breaking Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना...

ICC T20I Rankings: मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास, पहली बार बनें नंबर- 1 टी20 गेंदबाज

ICC T20I Rankings: मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास, पहली बार...