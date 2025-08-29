BCCI President: राजीव शुक्ला बनें बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी का पद से इस्तीफा

BCCI President: वर्ल्ड विजेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शुक्ला इससे पहले बीसीसीआई उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी पदाधिकारी को 70 वर्ष की आयु के बाद अपने पद से इस्तीफा देना होता है। वहीं, जुलाई में बिन्नी 70 वर्ष के पड़ाव को पार करने बाद पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए थे।

1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे रोजर बिन्नी ने 2022 में सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला था। 19 जुलाई को वह 70 वर्ष के हो गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजीव शुक्ला कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई का नेतृत्व करेंगे। जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव नहीं हो जाते। साल 2020 से शुक्ला बोर्ड के उपाध्यक्ष पद की संभाल रहे हैं। हाल ही में, बीसीसीआई ने शुक्ला के नेतृत्व में एक शीर्ष परिषद की बैठक हुई थी। बैठक का मुख्य एजेंडा टीम इंडिया के लिए एक नया मुख्य प्रायोजक ढूंढना था, क्योंकि ड्रीम11 ने नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के लागू होने के कारण अपने प्रायोजन सौदे से हाथ खींच लिया था।