BCCI ने पहलगाम हमले के बाद SRH बनाम MI मैच पर लिया बड़ा फैसला, जानिए पूरा मामला

SRH vs MI Match: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हर कोई आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही बुधवार को खेले जाने वाले आईपीएल 2025 के 41वें मैच को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए हैं।

पहलगाम हमले के मृतकों प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीसीसीआई ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस भीषण हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए प्रार्थनाएं।’ इसके साथ ही बोर्ड ने श्रद्धांजलि देते हुए एक इलेज शेयर की। जिस पर लिखा था- ‘हमारी संवेदनाएं पहलगाम आतंकी हमले से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।’

दूसरी तरफ, पीटीआई को बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि आईपीएल 2025 का 41वें मैच (सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस) में दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगी। इस मैच में चीयरलीडर्स परफॉर्म नहीं करेंगी और न ही कोई आतिशबाजी होगी। मैच शुरू होने से पहले आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा जाएगा।

Standing in solidarity with the victims of the Pahalgam terror attack. Prayers for the families who lost their loved ones in this gruesome attack 💔 pic.twitter.com/KXAJelZ1n3

— BCCI (@BCCI) April 23, 2025