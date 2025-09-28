बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली कौन-सी ज़िम्मेदारी

BCCI office New bearers and members List: मुंबई में रविवार को बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) हुई। इस बैठक में बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के चुनाव के साथ पुरुष व महिला चयन सीमित के सदस्यों की नियुक्ति की गयी। इसके अलावा, बीसीसीआई की शीर्ष परिषद और के प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल हुई। अब बीसीसीआई ने नए पदाधिकारियों की लिस्ट सामने आ गयी है।
नए पदाधिकारियों की लिस्ट
बीसीसीआई अध्यक्ष: मिथुन मन्हास
बीसीसीआई उपाध्यक्ष: राजीव शुक्ला
बीसीसीआई सचिव: देवजीत सैकिया
बीसीसीआई संयुक्त सचिव: प्रभतेज भाटिया
बीसीसीआई कोषाध्यक्ष: ए. रघुराम भट
बीसीसीआई की शीर्ष परिषद के एक नए प्रतिनिधि: जयदेव शाह
इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल के दो नए प्रतिनिधि: अरुण सिंह धूमल और एम खैरुल जमाल मजूमदार
पुरुष चयन समिति में नवनियुक्त सदस्य: आर.पी. सिंह और प्रज्ञान ओझा
महिला चयन समिति में नवनियुक्त सदस्य: अमिता शर्मा (चेयरपर्सन), सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और श्रावंती नायडू
जूनियर क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष: एस शरथ
डब्ल्यूपीएल समिति के सदस्य: जयेश जॉर्ज (अध्यक्ष), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया, ए रघुराम भट्ट, मधुमती लेले, संजय टंडन, आर.आई. पलानी और अरुण सिंह धूमल
इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सदस्य: रोहन जेटली (अध्यक्ष), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया, ए रघुराम भट्ट, अनिरुद्ध चौधरी और सना सतीश बाबू।