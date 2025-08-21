रणजी ट्रॉफी से पहले मुंबई की टीम में बवाल, अजिंक्या रहाणे ने छोड़ी कप्तानी; ये रही वजह

Ajinkya Rahane left the captaincy of Mumbai Ranji team: अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को आगामी रणजी ट्रॉफी सीज़न से पहले मुंबई के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के ऐलान किया और कहा कि यह एक नए कप्तान को तैयार करने का सही समय है।

37 वर्षीय अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 201 प्रथम श्रेणी मैचों में 14,000 रन बनाए हैं, टीम में बल्लेबाज़ के रूप में खेलना जारी रखेंगे। रणजी सीज़न 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मुंबई अपने पहले मैच में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी। रहाणे ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। नए घरेलू सीज़न के साथ, मेरा मानना ​​है कि यह एक नए कप्तान को तैयार करने का सही समय है, और इसलिए, मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है।”

Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour. With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role. I remain fully committed to giving my best… पढ़ें :- Sarfaraz Khan: दोहरे शतक के बावजूद सरफराज को मुंबई की रणजी टीम में नहीं मिली जगह; वजह जानकर फैंस हो जाएंगे खुश — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025

रहाणे ने आगे लिखा, “मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और एमसीए के साथ अपनी यात्रा जारी रखूंगा ताकि हमें और अधिक ट्रॉफी जीतने में मदद मिल सके। मैं इस सत्र का इंतजार कर रहा हूं।” बता दें कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई की टीम ने 2023-24 सीज़न में विदर्भ को फाइनल में हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था।

रहाणे ने टीम को ईरानी कप 2024-25 में शेष भारत (आरओआई) टीम को हराकर जीत दिलाई। रेड बॉल से इन उपलब्धियों से पहले, उन्होंने 2022-23 में मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया, जिससे भारतीय घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई।