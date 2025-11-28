BFI ने सैंटियागो नीवा को भारतीय महिला नेशनल बॉक्सिंग टीम का हेड कोच किया नियुक्त

Indian Women’s National Boxing Team: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) ने सैंटियागो नीवा को भारतीय महिला नेशनल बॉक्सिंग टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। स्वीडिश टैक्टिशियन इससे पहले 2017 से 2021 तक भारत के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस तरह स्वीडिश कोच चार साल बाद इंडिया लौट रहे हैं।

सैंटियागो के इंडियन बॉक्सिंग के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर रहने के दौरान ही लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, जबकि अमित पंघाल ने 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता था और अपनी कैटेगरी में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी भी बने थे। इंडियन महिला टीम का यह सीज़न अच्छा रहा, जिसमें लिवरपूल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीते। निकहत ज़रीन, जैस्मिन लैम्बोरिया, लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा जैसी खिलाड़ियों के साथ, सैंटियागो के पास काम करने के लिए एक मज़बूत टीम है।

हेड कोच के रूप में नियुक्ति पर सैंटियागो ने कहा, “भारत वापस आकर बहुत एक्साइटेड हूं। मेरे पिछले कार्यकाल में यहां पांच शानदार साल रहे। मैं इस अगले चैप्टर का बहुत इंतज़ार कर रहा हूं, और उम्मीद है कि हम साथ मिलकर कुछ बड़ा कर पाएंगे। मुझे पहले भी महिला बॉक्सर्स के साथ काम करने में बहुत सफलता मिली है। इंडियन महिला टीम में बहुत पोटेंशियल है, और LA (ओलंपिक 2028) में, हम कुछ बड़ा करने और इतिहास रचने का लक्ष्य रखेंगे।”