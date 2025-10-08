विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

  1. हिन्दी समाचार
केंद्र सरकार ने भोजपुरी अभिनेता-राजनेता पवन सिंह को वाई श्रेणी का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सुरक्षा मिल गई है। जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने पवन सिंह को जान का खतरा बताया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को ही सीआरपीएफ को आदेश दे दिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और गायक पवन सिंह (Pawan Singh) को वाई श्रेणी का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force) सुरक्षा मिल गई है। जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने पवन सिंह को जान का खतरा बताया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने मंगलवार को ही सीआरपीएफ को आदेश दे दिया है।

पढ़ें :- भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

बता दे कि कुछ दिनों पहले ही भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) में शामिल हुए है। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद पवन सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वाई श्रेणी सुरक्षा मिल गई है। भाजपा पवन सिंह के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल करने की उम्मीद है। बता दे कि पवन सिंह ने हाल के दिनों में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की अवहेलना करते हुए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट (Karakat Lok Sabha seat) से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के इरादे की घोषणा की थी।

पत्नी से विवादों के कारण सुर्खियों में है पवन सिंह

अभिनेता-सह-राजनेता अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ चल रहे विवाद को लेकर विवादों में हैं। पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया है। बिहार में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और राजद (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। 243 सदस्यों वाली वर्तमान बिहार विधानसभा(Bihar Assembly) में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में 131 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के 80 विधायक, जदयू के 45, हम के चार और दो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन है।

पढ़ें :- बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दस रैलियां, राजनाथ सिंह और अमित शाह करेंगे 25-25 रैली
