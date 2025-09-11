Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के बीच हुई सब्जियों पर बहस

मोस्ट फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का 17वां दिन पूरी तरह खूब मजेदार रहा। किछा के कामो को लेकर कंटेस्टेंट में खूब बहस हुआ । जिसके बाद टास्क के बीच में हंसी-ठिठोली तक ये एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरा था। लड़ाई -झगड़े, ड्रामा , कॉमेडी से भरपूर एपिसोड ने आडियन्स के दिल में अपनी जगह कायम कर ली है। आखिर में बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क का ऐलान कर माहौल बना दिया है।

‘बिग बॉस 19’ बना कोचिंग सेंटर

हाल ही के एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि इस वीक राशन जीतने के लिए बिग बॉस ने घरवालों को BB कोचिंग सेंटर टास्क दिया था. इसमें घरवालों को टीचर बनकर क्लास लेनी थी. जीशान ने मजाकिया अंदाज से शुरुआत की. नतालिया ने हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर सबको हंसा दिया. फरहाना की ‘प्यार’ की क्लास ने घर में और भी मजेदार माहौल बना दिया। ये टास्क एंजॉय से भरपूर था।

कुनिका और गौरव के बीच हुई सब्जियों पर बहस

BB कोचिंग सेंटर टास्क के बीच कुनिका और गौरव की सब्जियों को लेकर खूब घमशान लड़ाई हुई।वहीं, बसीर ने नीलम की तारीफ की लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा काम दिखावा बन जाए तो असर खो देता है।

नीलम गिरी का फिर हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन

इसके साथ ही भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी एक बार फिर से रो पड़ीं। किचन विवाद के बीच अभिनेत्री के आंसू छलक पड़े. नीलम ने कहा कि उन्होंने कुनिका के कहने पर दाल बनाई थी, लेकिन बाकी लोग उन्हें ही ‘स्वार्थी’ कहने लगे। वहीं तान्या मित्तल ने भी भोजपुरी को लेकर आरोप लगाया था कि नीलम सिर्फ खुद को ऊपर रखती हैं।

शाहबाज और मृदुल तिवारी के बीच मनमुटाव

‘बिग बॉस 19’ के हालिया एपिसोड में शाहबाज और मृदुल तिवारी के बीच मनमुटाव देखने के लिए मिला. शहबाज की मजाकिया लाइन मृदुल को नागवार गुजरी और दोनों में जमकर झगड़ा हुआ. अमाल मलिक और आवेज दरबार ने बीच-बचाव किया. अगले दिन बसीर अली की कोशिश से मामला ठंडा हो गया.

अमाल ने नतालिया को बताया ‘स्मार्ट’

हालिया एपिसोड में अमाल मलिक ने नतालिया को ‘स्मार्ट’ बताया. उन्होंने कहा कि बिना भाषा जाने मुंबई में टिकना उनकी स्ट्रैटेजी है. सिंगर ने तान्या को कुनिका से दूर रहने की सलाह भी दी और बसीर को नसीहत देते हुए कहा कि लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

