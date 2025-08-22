  1. हिन्दी समाचार
  3. टीम इंडिया के ऐलान के बाद चयन समिति में बड़ा बदलाव, BCCI ने दो पदों के लिए मांगे आवेदन

BCCI Selection Committee: बीसीसीआई की सीनियर पुरुष और महिला चयन समिति ने हाल ही में आगामी एशिया कप व महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप के लिए टीमों का ऐलान किया था। जिसके बाद अब सीनियर पुरुष व महिला चयन समिति और जूनियर पुरुष चयन समिति में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बोर्ड ने तीनों समितियों के राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए आवेदन आवेदन मांगे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

बीसीसीआई ने पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति में दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने गए सदस्य सभी प्रारूपों – टेस्ट, एकदिवसीय, टी20 और बीसीसीआई द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य प्रारूप – के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। जबकि, महिला राष्ट्रीय चयन समिति में दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिला चयन समिति के सदस्य विभिन्न प्रारूपों और आयु वर्गों में टीम इंडिया (वरिष्ठ महिला) के चयन की देखरेख करेंगे। इस भूमिका में कोचों और सहयोगी स्टाफ की जाँच, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और एक मज़बूत बेंच स्ट्रेंथ सुनिश्चित करना भी शामिल है।

जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चुने गए सदस्य शिविरों, दौरों और टूर्नामेंटों के लिए आयु वर्ग की टीमों (अंडर-22 तक) का चयन करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस भूमिका में जूनियर टूर्नामेंटों का आयोजन, कप्तानों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति और युवा खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

