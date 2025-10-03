Bigg Boss 19 : अमाल मलिक-अभिषेक बजाज में हुई हाथापाई, दी ये धमकी, बिग बॉस ने लगा दी क्लास

मुंबई। ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का नया प्रोमो आ गया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि कई कंटेस्टेंट एक-दूसरे से हाथापाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। वहीं, घर में कंटेस्टेंट बिग बॉस (Bigg Boss) के खिलाफ जाने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्हें बॉस से ऐसा करारा जवाब मिला है कि सभी का दिमाग हिल गया है। ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के अपकमिंग एपिसोड में जबदस्त हाईवोल्टेज ड्रामा होने वाला है। शो में कई बार कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ फिजिकल होते देखा गया है। ऐसे में कई दिनों से गुस्से की आग में जल रहे अमाल मलिक और अभिषेक बजाज (Amaal Malik and Abhishek Bajaj) में मारपीट हो गई।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अमाल मलिक Amaal Malik) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) टास्क के दौरान वायलेंट हो गए। मामला इतना आगे बढ़ा कि बिग बॉस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और बिग बॉस ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई, जिसके बाद सभी के चेहरे का रंग उतर गया। अमाल और अभिषेक की ये लड़ाई अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) को लेकर हुई है। प्रोमो में दिखाया गया है कि टास्क के दौरान अमाल ने अशनूर पर कमेंट करते हुए कहा कि उनकी बात समझ नहीं आई वो भौंक कर रही थीं। यह सुन अभिषेक आग बबूला हो गए और उन्होंने अमाल पर तंज कसते हुए कहा कि तुम भौंकते हैं। इसके बाद दोनों की बहस खतरनाक लड़ाई में बदल गई।

घर के नियमों के खिलाफ गए प्रतियोगी

प्रोमो की शुरुआत गुस्से में अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) के चिल्लाने और बिग बॉस (Bigg Boss ) से उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाने के अनुरोध से होती है। अमाल मलिक उनसे चिढ़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, ‘निकलना है तो निकाल दो, डरता नहीं हूं मैं किसी से।’ बसीर अली भी गुस्से में कहते हैं, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।’ जीशान कादरी कैमरे के सामने कहते हुए दिखाई देते हैं कि वह अपना माइक हटा रहे हैं और दूसरे प्रतियोगियों से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं।

बिग बॉस के घर में हुआ विवाद

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) शिकायती लहजे में बिग बॉस (Bigg Boss ) से कहते हैं कि सभी अपने माइक हटा रहे हैं। बाद में सभी प्रतियोगी सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं और बिग बॉस (Bigg Boss ) उन्हें उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाते हैं। उन सभी से सवाल किया जाता है, ‘ये बार-बार माइक उतारने की धमकी या मांग किसके सामने रख रहे हैं? मैं ब्लैकमेल होने को हरगिज तैयार नहीं हूं तो अपनी ये धमकिया आप अपने पास ही रखे तो बेहतर है।’