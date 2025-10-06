बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा...बिहार चुनाव की तारीखों के एलान के बाद बोले तेजस्वी यादव

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। बिहार में दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 6 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों का एलान करने के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि, मेरे प्रिय बिहारवासियों, 14 नवंबर 2025! इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए।

बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अबकी बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा। सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा। जो काम NDA सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई वो हमने 17 महीनों में करके दिखाया। 20 सालों में जो काम यह सरकार नहीं कर पाई है अब वो हम 20 महीनों में करके दिखाएंगे। सबके सहयोग से बेहतर, विकसित और नया बिहार बनायेंगे।

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि, 20 साल तक बिहार ने क्या-क्या नहीं सहा …. दुःख, पीड़ा, ज़ख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फपुर बालिका गृह कांड जैसे भयावह अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 100 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रोफाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपरलीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, ज़मीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीनाजोरी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगल राज और भी ना जाने क्या क्या आफ़त?

20 साल से बिहार इन आफ़तों से लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब ख़त्म होगा लेकिन अफ़सोस पिछले बीस सालों में एक भी दिन बिहारवासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली। इनसे मुक्त होने का एक ही समाधान है इस खटारा, नकारा, निकम्मी, निष्ठुर, जर्जर, अव्यवस्थित, अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी, तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाना। बीस साल के बाद ये मौक़ा फिर से मिला है, बिहार अब इसे हाथ से नहीं जाने देगा। प्रत्येक मतदाता परिवर्तन को आतुर है, हर कोई महागठबंधन की सरकार चाह रहा है। युवा जोश वाला साहसी, ऊर्जावान, विजनरी, निडर, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी, समाजवादी, गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला सुपरफ़ास्ट विकास करने की क्षमता रखने वाला सीएम चाह रहा है।

उन्होंने आगे लिखा, बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत, अवस्थ अवस्था में होकर अनेक मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो, वो जिसकी ललकार ऐसी हो की अपराधी थर्र-थर्र कांपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा दे और जिसकी इच्छाशक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि और शांति के सपनों को पूरा कर पाये।

मैं आप सभी बिहारवासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा।

आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है, ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, दिवाली, छठ पूजा के बाद ख़त्म होगा बिहार का बीस साल का इंतजार। 20 साल बाद ऐसा महात्यौहार आयेगा जो समस्त दुख तकलीफ़ों का हरण करेगा, उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्यूंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का 𝐂.𝐌. यानी 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 … नए बिहार का भाग्यविधाता।