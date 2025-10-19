Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के लिए 261 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात , उपचुनावों के लिए 16 और नियुक्त

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पहले चरण के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार पहले चरण में कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने पांच नेताओं को टिकट दिया है, जिसके साथ ही अब तक कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 53 हो गई है।

चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षकों और 18 पुलिस पर्यवेक्षकों, और दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षकों और 20 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त, 8 निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे उपचुनावों के लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। सभी पर्यवेक्षकों ने अपना पहला दौर का दौरा पूरा कर लिया है और अब अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस तैनात हैं।

बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि , बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी का चुनाव प्रचार 24 अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से शुरू होगा। वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के आवास पर भी जाएंगे और भारत रत्न को श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी रैली शुरू करेंगे। पीएम मोदी 24, 30 अक्टूबर और फिर 2, 3, 6, 7 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे।