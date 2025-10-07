  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें जीते तो वह छोड़ देंगे राजनीति

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर चुनावी बिगुल बजा चुका है। इसके बाद से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच, जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-बिहार में कितने गैर-नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, ये बताने की हिम्मत नहीं है

बता दें कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections)  में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिस पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

