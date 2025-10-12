  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Elections 2025: एनडीए में सीट बंटवारे पर लगी मुहर, JDU-BJP को मिलीं 101-101 सीटें, LJP(R) 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में एनडीए में सीट बंटवार हो गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में एनडीए में सीट बंटवार हो गया है। इसमें भाजपा और जेडीयू को 101—101 सीट मिली है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास (LJP—R), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 और जीतनराम मांझी की हम (HAM) को भी 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठकों के बाद यह फॉर्मूला निकला है।

पढ़ें :- कांग्रेस मांग रही 60 सीटें, पर RJD इतनी सीटें देने को तैयार, महागठबंधन में फंसा पेंच

वहीं, इस मौके पर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम एनडीए (NDA) परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है।

🔹 BJP : 101
🔹 JDU : 101
🔹 LJP (R) : 29
🔹 RLM : 06
🔹 HAM : 06

बिहार है तैयार—फिर से NDA सरकार, इस बार पूरे दम के साथ #BiharFirstBihariFirst के साथ!

पढ़ें :- बिहार चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 30 साल बाद NDA की वापसी कराने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा
