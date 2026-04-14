डेब्यू मैच में साकिब हुसैन ने रचा ईतिहास, बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने जाहिर की खुशी

नई दिल्ली। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने IPL 2026 में युवा तेज़ गेंदबाज़ साकिब हुसैन के शानदार डेब्यू पर खुशी ज़ाहिर की और इसे बिहार क्रिकेट के लिए गर्व का पल बताया। हर्ष वर्धन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि साकिब का प्रदर्शन राज्य से उभर रहे खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत और क्षमता को दिखाता है और यह बिहार के क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक कदम है। गोपालगंज ज़िले के रहने वाले और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले साकिब हुसैन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले ही मैच में उन्होंने अपने चार ओवरों में 24 रन देकर चार विकेट लिए और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि साकिब हुसैन को इस उपलब्धि पर बहुत-बहुत बधाई। जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही IPL मैच में गेंदबाज़ी की वह बिहार क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उनका प्रदर्शन दिखाता है कि बिहार के खिलाड़ियों में बड़े मंचों पर प्रदर्शन करने की क्षमता है। हमें उम्मीद है कि वह भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बीच बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ज़ियाउल आरफीन ने भी साकिब के प्रदर्शन की सराहना की और इसे पूरे बिहार क्रिकेट समुदाय के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि साकिब का सफर कड़ी मेहनत और लगन का जीता-जागता सबूत है। यह राज्य के कई युवा क्रिकेटरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस मैच में साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई जैसे अहम खिलाड़ियों को आउट करके अपनी गेंदबाज़ी का दम दिखाया, जिससे यह साबित हो गया कि उनमें बड़े मंच पर शीर्ष स्तर के मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। एक मध्यम-वर्गीय परिवार से निकलकर IPL में अपनी पहचान बनाने तक का साकिब हुसैन का सफर सचमुच प्रेरणादायक है। अनुशासन और लगातार प्रयासों से उनकी यह तरक्की न केवल उनके निजी दृढ़ संकल्प को दिखाती है, बल्कि बिहार में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और अवसरों में हो रही लगातार प्रगति को भी दर्शाती है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने साकिब हुसैन को बधाई दी है और उनके क्रिकेट करियर में लगातार सफलता की कामना की है।