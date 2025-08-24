Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की बीच सड़क पर करने लगी रोमांस, पुलिस ने काटा भारी चालान

गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठकर एक लड़के के साथ रोमांस कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि महिला उसकी गोद में बैठकर (Couple Bike Romance Video) उससे बात कर रही है। यह घटना रामगढ़ताल रोड (Ramgarhtal Road) की बताई जा रही है, जिसे कई राहगीरों ने रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल (Viral Video) कर दिया।

वायरल वीडियो के बाद, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चालक का ₹2,500 का चालान काटा। हालांकि, अभी तक प्रेमी युगल की पहचान नहीं हो पाई है।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने बाइक का पता लगा लिया है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Violation of Traffic Rules) करने पर चालान काटा गया है। उन्होंने लोगों से ऐसे खतरनाक कामों से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों (Road Safety Rules) का पालन करने की अपील की है।

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखने के लिए लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हो सकता है बीमार हो बेचारी। दूसरे ने लिखा कि जब फिल्मों का बुखार सिर पर चढ़ जाए तो उसे उतारना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एक अन्य ने बताया कि कुछ दिन पहले नोएडा से भी ऐसा ही वीडियो आया था, तब चालान 55000 रुपये का था, अब हमारे गोरखपुर की पुलिस को 60000 रुपये का चालान काटना चाहिए।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मामला नहीं है जब खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving) का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो। पिछले महीने, नवी मुंबई के खारघर (Kharghar Viral Video) में 24 वर्षीय महिला नाजमीन सुल्दे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह चलती मर्सिडीज कार के बोनट पर नंगे पैर नाचती नज़र आ रही थी। कार उसका बॉयफ्रेंड अल-फेश शेख चला रहा था।

यह “ऑरा फार्मिंग डांस (Aura Farming Dance)” ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया के एक 11 साल के बच्चे के अंदाज को रीक्रिएट किया गया था।