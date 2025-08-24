  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की बीच सड़क पर करने लगी रोमांस, पुलिस ने काटा भारी चालान

Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की बीच सड़क पर करने लगी रोमांस, पुलिस ने काटा भारी चालान

यूपी के गोरखपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठकर एक लड़के के साथ रोमांस कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि महिला उसकी गोद में बैठकर (Couple Bike Romance Video) उससे बात कर रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठकर एक लड़के के साथ रोमांस कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि महिला उसकी गोद में बैठकर (Couple Bike Romance Video) उससे बात कर रही है। यह घटना रामगढ़ताल रोड (Ramgarhtal Road) की बताई जा रही है, जिसे कई राहगीरों ने रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल (Viral Video) कर दिया।

पढ़ें :- ‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे और न उनसे जो ‘उप’ हैं पर हैं चुप...69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

वायरल वीडियो के बाद, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चालक का ₹2,500 का चालान काटा। हालांकि, अभी तक प्रेमी युगल की पहचान नहीं हो पाई है।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने बाइक का पता लगा लिया है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Violation of Traffic Rules) करने पर चालान काटा गया है। उन्होंने लोगों से ऐसे खतरनाक कामों से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों (Road Safety Rules) का पालन करने की अपील की है।

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

पढ़ें :- VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

इस वीडियो को देखने के लिए लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हो सकता है बीमार हो बेचारी। दूसरे ने लिखा कि जब फिल्मों का बुखार सिर पर चढ़ जाए तो उसे उतारना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एक अन्य ने बताया कि कुछ दिन पहले नोएडा से भी ऐसा ही वीडियो आया था, तब चालान 55000 रुपये का था, अब हमारे गोरखपुर की पुलिस को 60000 रुपये का चालान काटना चाहिए।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मामला नहीं है जब खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving) का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो। पिछले महीने, नवी मुंबई के खारघर (Kharghar Viral Video) में 24 वर्षीय महिला नाजमीन सुल्दे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह चलती मर्सिडीज कार के बोनट पर नंगे पैर नाचती नज़र आ रही थी। कार उसका बॉयफ्रेंड अल-फेश शेख चला रहा था।

यह “ऑरा फार्मिंग डांस (Aura Farming Dance)” ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया के एक 11 साल के बच्चे के अंदाज को रीक्रिएट किया गया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे और न उनसे जो ‘उप’ हैं पर हैं चुप...69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे और न उनसे जो ‘उप’...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट, रविवार को सोनभद्र में रिकॉर्ड बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क...

शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास पहुंची महिला, झाड़-फूंक के बहाने कर किया रेप

शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास...

Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की बीच सड़क पर करने लगी रोमांस, पुलिस ने काटा भारी चालान

Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी...

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको हनुमान जी का अवतार कहना अतिरंजना होगा

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको...