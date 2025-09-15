BJP सरकार दबाव बनाकर चल रही है, अबकी बार यूपी से हो जाएगा सफाया : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर उन्होंने सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी, कानपुर आईपीएस समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सरकार दबाव बनाकर चल रही है। बैंक डकैती में फेक एनकाउंटर किया गया है। इनके जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ रहे हैं। कानपुर में IPS पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कानपुर से सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर में गैंग की तरह काम हो रहा है।

अखिलेश ने कहा कि हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब यूपी से इस बार BJP का सफाया होगा। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लेकिन बजट जीरो। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, कहा था राजधानी है स्मार्ट सिटी बनेगा, पर अब ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ है। सड़कों पर जानवर हैं। कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने लोगों की जान ले ली।

उन्होंने आगे कहा कि IAS एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर IAS और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पर आर्थिक नीति बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें मिलियन डॉलर देने पड़े।