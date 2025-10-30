मुरादाबाद में चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाये जाने, सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग को लेकर सीएम योगी से मिले भाजपा विधायक रितेश गुप्ता

मुरादाबाद। यूपी के जनपद मुरादाबाद और इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता न होने के कारण आमजन को गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिये बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 45 लाख है। मुरादाबाद के गठन को कई वर्ष उपरान्त भी यहां कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक मात्र जिला चिकित्सालय पर ही पूरे जनपद की आबादी का भार है। उसमें भी चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव बना रहता है और प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी गंम्भीर समस्याओं के कारण हजारों मरीजों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है।

उक्त मांगों को लेकर मुरादाबादनगर विधानसभा के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को मुलाकात की। रितेश गुप्ता ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय में पर्याप्त स्थान है और अन्य सहायक सुविधायें हेतु जिला चिकित्सालय का प्रयोग भी किया जा सकता है। वर्तमान में संचालित सुविधायें व सरकारी मेडिकल कॉलेज हेतु आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है। चिकित्सालय में उपलब्ध अन्य स्वास्थ सहायक सेवायें- चिकित्सालय में ब्लड़ बैंक / (प्लाजमा एव प्लेटलेट बनाने की सुविधा-क्षमता 550), अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे, सीटी स्कैन के लिये मशीन किग्राशील है एवं एम०आर०आई के लिये भवन निर्मित है। परन्तु एमआरआई की मशीन उपलब्ध नहीं है। पैथोलाजी, बीएसएल-2 लैब, आई पीएचएल लैब, फिजियोथैरेपी, आईसीटीसी सेन्टर, एआरवी सेन्टर, आयुषविभाग, होम्योपैथी विभाग, एनआरसीयूनिट, ईसीजी कक्ष, आयुष्मान किस्योक, पंजीकरण सेवायें, हेल्पडेस्क, किचन सर्विस, मार्डन लान्ड्री व शवगृह जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध है।

केन्द्रींय पुलिस चिकित्सालय में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापरक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय मुरादाबाद स्थित 96 बेडों में से 20 बेड पुलिस कर्मियों को आरक्षित करते हुये शेष 76 बेडों को सरकारी मेडिकल कालेज हेतु प्रयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय मुरादाबाद की दूरी जिला चिकित्सालय मुरादाबाद से लगभग 700 मीटर है।

श्री गुरु जम्भेश्वर धाम विश्नोई मन्दिर, का कोरिडोर निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

मुरादाबादनगर विधानसभा के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी को बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र-28 मुरादाबाद नगर के अन्तर्गत श्री गुरु जम्भेश्वर धाम विश्नोई मन्दिर, लोदीपुर विश्नोई मुरादाबाद में स्थित है। यह एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक धाम है और लगभग 500 वर्ष पुराना मन्दिर है। यह उत्तर प्रदेश में विश्नोई समाज का एकमात्र धाम है। जहां पर पूरे देश और विदेश से विश्नोई समाज के श्रृद्धालु लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। धाम पर वर्ष में एक बार विश्नोई समाज का बड़ा मेला भी लगता है जिसमें लाखों श्रृद्धालु आते हैं। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसके पुरातन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए श्री गुरु जम्भेश्वर धाम विश्नोई मन्दिर, का कोरिडोर निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।