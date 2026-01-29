Blaupunkt ने भारत में पेश किया OMG Atom BT स्पीकर, देखें- फीचर्स और उपलब्धता की डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
Blaupunkt OMG Atom BT Speaker : जर्मनी की कंपनी Blaupunkt ने भारतीय बाज़ार में अपना बिल्कुल नया OMG Atom BT स्पीकर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह स्पीकर बेहतरीन साउंड, पावरफुल आउटपुट, शानदार लुक और मज़बूत टिकाऊपन देगा। इसकी कीमत 4,999 रुपये है और यह भारत भर के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चुनिंदा रिटेल स्टोर पर उपलब्ध है। Amazon पर यह स्पीकर 4,699 रुपये में मिल रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Blaupunkt स्पीकर में डुअल मेटल-कोर स्पीकर ड्राइवर हैं। साउंड आउटपुट रिच, साफ़ और सभी फ्रीक्वेंसी में वेल-बैलेंस्ड है, जबकि डुअल बास रेडिएटर डीप और दमदार बास देते हैं। यह 60W का ज़बरदस्त आउटपुट देता है, और ज़्यादा आउटपुट होने के बावजूद, साउंड क्वालिटी स्मूथ, डिस्टॉर्शन-फ्री और इमर्सिव रहती है। इसमें लेटेस्ट जेनरेशन की डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग (DSP) टेक्नोलॉजी है जो बेहतर क्लैरिटी, सटीकता और डायनामिक रेंज पक्का करती है।

स्पीकर में IPX6 रेटिंग और पार्टी ऑरा लाइट्स हैं। इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट, बिना किनारों वाला और मज़बूत है, साथ ही इसमें एक आसान कंट्रोल पैनल भी है। इसमें दो पार्टी ऑरा लाइट रिंग हैं जो म्यूज़िक के साथ सिंक होती हैं, जिससे एक शानदार और इमर्सिव माहौल बनता है। स्पीकर में 4400 mAh की बैटरी है और यह 12 घंटे का प्लेटाइम देता है। यह ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।

