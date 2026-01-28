Blinkit MacBook Air M4 :  ब्लिंकिट पर मैकबुक एयर M4 हुआ सस्ता, इस कीमत में  मिल रहा Apple लैपटॉप, ऐसे करें डील क्लेम

Blinkit MacBook Air M4 : Apple का मैकबुक एयर M4 वेरिएंट पिछले साल लॉन्च हुआ था और इसे प्रोफेशनल काम से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट लैपटॉप्स माना जाता है। पतला-सा स्लीक डिजाइन (Thin, sleek design) हो या फिर दमदार प्रोसेसर (Powerful processor), इस लैपटॉप में आपको सब कुछ मिलता है। अब आप इसे भारी डिस्काउंट (Huge discount) पर खरीद सकते हैं और वो भी 20 मिनट से कम समय में? भारत की पॉपुलर क्विक कॉमर्स ऐप BlinkIt इस MacBook Air M4 पर जबरदस्त प्राइस कट ऑफर (Price cut offer) कर रही है। आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।

Extra discount

अगर आप Apple MacBook Air M4 लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया डील आ गई है। फिलहाल ये लैपटॉप Blinkit पर ₹99,900 की जगह सीधे ₹90,499 में मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप Axis Bank या ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको पूरे ₹10,000 का Extra discount भी मिल जाएगा। यानी फाइनल प्राइस सिर्फ ₹80,499 रह जाती है।

स्टाइलिश

खास बात ये है कि इसमें आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी (Open box delivery)मिलती है। यानी डिलीवरी के वक्त ही लैपटॉप चेक कर सकते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ऊपर से Blinkit की फास्ट सर्विस 20 मिनट से भी कम समय में डिलीवरी। इस डिस्काउंट पर अभी जो कलर उपलब्ध है, वो है स्टाइलिश Midnight वेरिएंट।

फीचर

Apple MacBook Air M4 की बात करें तो ये लैपटॉप फीचर्स के मामले में काफी दमदार नजर आता है। इसमें 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले मिलता है, जो 500 निट्स तक की ब्राइटनेस देता है। इसमें 16GB RAM दी गई है, जिसे आप चाहें तो 24GB या 32GB तक कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। डिस्काउंट वाले वेरिएंट में 256GB SSD स्टोरेज मिलती है।

हेडफोन जैक

चार्जिंग के लिए इसमें MagSafe 3 का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही दो Thunderbolt 4 पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मौजूद है। वीडियो कॉलिंग के लिए लैपटॉप के फ्रंट में 12MP का Center Stage कैमरा दिया गया है।

बैटरी

परफॉर्मेंस के लिए MacBook Air में नया M4 चिपसेट मिलता है, जिसमें 10-कोर CPU और 8-कोर GPU दिया गया है। वहीं बैटरी सेक्शन में लैपटॉप में 53.8Whr की बैटरी मिलती है, जो 70W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।