27 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ा, आज दुनिया को कह गये अलविदा, सदमें में फैंस, बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड

नई दिल्ली। क्रिकेट जगत (Cricket World) से रविवार को एक दुखद खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बाएं हाथ के बल्लेबाज बॉब काउपर (Bob Cowper) का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे काउपर ने शनिवार सुबह मेलबर्न में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी डेल और बेटियां ओलिविया और सेरा हैं।

Today, Australian Cricket is mourning the loss of Bob Cowper OAM.

Bob was an elegant left-handed batter who scored five Test centuries for Australia, including a superb Ashes triple-century at the MCG in 1966.

Our thoughts are with Bob's family, friends and teammates. pic.twitter.com/Zod0pDRH9T

— Cricket Australia (@CricketAus) May 11, 2025