VIDEO-बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने जन्मदिन पर नंगे पैर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान से मांगी मन्नतें

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Bollywood actress Janhvi Kapoor) ने शुक्रवार को अपना 29वां जन्मदिन (Janhvi Kapoor 29th Birthday) एक बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया। अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए, अभिनेत्री आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर (Tirumala Venkateswara Temple) पहुँचीं और पैदल मार्ग से पहाड़ी की चढ़ाई पूरी कर भगवान के दर्शन किए। एक्टर शुक्रवार को 29 साल की हो गईं, और उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद के साथ अपना नया साल शुरू करने का फैसला किया।

जान्हवी कपूर आखिरी बार सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (2025) में देखा गया था। वे अपनी यात्रा अलीपिरी फुटपाथ (Alipiri Footpath) से शुरू की, जो तीर्थयात्रियों द्वारा तिरुमाला पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य पैदल रास्ता है। कुछ दोस्तों के साथ, उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 3,550 सीढ़ियां चढ़कर 11 किलोमीटर का रास्ता तय किया। खबर है कि इसके बाद एक्टर ने सुबह VIP ब्रेक दर्शन किया।

ट्रैक के दौरान, वह मोकलामिट्टा में भी रुकीं, जो पहाड़ी पर चढ़ने वाले भक्तों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली जगह है। उन्होंने मंदिर आने वाले कई तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली पारंपरिक रस्म को मानते हुए नंगे पैर चढ़ाई पूरी की। दर्शन के लिए, एक्ट्रेस ने अपना लुक सिंपल रखा और ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए नज़र आईं। जब वह मंदिर परिसर से गुज़रीं, तो जिन फ़ैन्स ने उन्हें देखा, वे उनके आस-पास जमा हो गए और उनका हौंसला बढ़ाया।

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और फ़िल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी जान्हवी कपूर ने पहले भी अपनी आस्था और तिरुमाला मंदिर की अपनी यात्राओं के बारे में बात की है।

