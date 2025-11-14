बॉलीवुड की सबसे मशहूर और उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, बहन की मौत के बाद जीजा से की थी शादी

मुंबई। बॉलीवुड (Bollywood) जगत की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का 97 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थीं। आखिरी बार वो आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा (film Laal Singh Chaddha) में नजर आई थीं। इसके अलावा वो साल 2023 में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह में शाहिद की दादी का किरदार निभा चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) की रिपोर्ट के अनुसार, कामिनी कौशल के परिवार ने प्राइवेसी की मांग की है।

हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं कामिनी कौशल

कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) 40 के दशक की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में शामिल थीं। बॉक्स ऑफिस इंडिया (Box Office India) की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में 1947 और 1948 में वो टॉप एक्ट्रेस रही हैं। उन्हें साल 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में शामिल किया गया था।

कामिनी कौशल के पिता प्रो. शिव राम कश्यप भारत में काई विज्ञान के थे जनक

16 जनवरी1927 को कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके पिता प्रो. शिव राम कश्यप पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर में बॉटनी के प्रोफेसर थे। उन्हें भारत में काई विज्ञान (ब्रायोलॉजी) का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पौधों की छह नई प्रजातियों की खोज की थी। कामिनी दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थीं। सात साल की उम्र में कामिनी के पिता का निधन हो गया था।

कम उम्र में ही कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) ने आकाशवाणी के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्हें हर महीने 10 रुपए तनख्वाह मिलती थी। इसी के साथ कामिनी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. (ऑनर्स) किया। इसी दौरान 1946 में चेतन आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म नीचा नगर में काम करने का ऑफर दिया, और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई।

कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) ने अपने 7 दशक के फिल्मी करियर में दो भाई, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, पारस, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी चोरी, लागा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह और लाल सिंह चड्ढा में भी काम किया है।

बहन की मौत के बाद जीजा जी से करनी पड़ी शादी

कामिनी कौशल ने साल 1948 में बी.एस, सूद से शादी की थी। दरअसल, बी.एस.सूद कामिनी कौशल की बड़ी बहन के पति थे। उनके दो बच्चे भी थे। साल 1948 में उनकी बहन का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद उनके बच्चों की परवरिश के लिए कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) की शादी उन्हीं की बहन के पति से करवा दी गई थी।

दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थीं कामिनी कौशल

कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद में दिलीप कुमार के साथ नजर आई थीं। शादीशुदा होने के बावजूद इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कामिनी कौशल, दिलीप कुमार को पसंद करने लगीं। दिलीप कुमार भी उनसे शादी करना चाहते थे, हालांकि ​​​​भाई के विरोध और परिवार की नाराजगी के चलते कामिनी को ये रिश्ता खत्म करना पड़ा। ​

कामिनी ने कहा था- हम दोनों ही बिखर गए थे

2014 में एक ग्लैमर मैगजीन से बातचीत में कामिनी ने कहा था कि उन्होंने (दिलीप साहब ने) अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वे मुझसे अलग होने के बाद बिखर गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि हम दोनों ही बिखर गए थे। हम एक-दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन क्या कर सकते थे? मैं यह कहकर किसी को (हसबैंड) धोखा नहीं दे सकती थी कि अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूं। मैं अपनी दिवंगत बहन को क्या मुंह दिखाती। मेरे हसबैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। वे समझते थे कि ऐसा क्यों हुआ? प्यार में कोई भी पड़ सकता है।”

जब कामिनी को देख पहचान नहीं पाए थे दिलीप कुमार

सालों बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का सामना 2013 में दिवंगत एक्टर प्राण के चौथे पर हुआ। दिलीप साहब वहां पत्नी सायरा के साथ पहुंचे थे। इस दौरान दिलीप साहब की चेयर ठीक कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) के बगल में लगी थी। तब दिलीप साहब 90 साल के थे और कामिनी 86 की। लेकिन दिलीप साहब कामिनी को पहचान नहीं पाए।

2014 में इंटरव्यू के दौरान कामिनी ने कहा था,जब दिलीप साहब ने मुझे ब्लैंक लुक दिया तो मेरा दिल टूट गया। दरअसल, उस वक्त तक उन्हें किसी को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी थी। मुझे यह देख बहुत दुख हुआ और मैं वहां से दूर चली गई।