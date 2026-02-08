Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  

बॉर्डरलैंड्स 4 का पहला प्रीमियम DLC, Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon, 26 फरवरी को रिलीज़ होने वाला है। Gearbox ने आगामी कहानी और अन्य कंटेंट को “बिल्कुल नया, संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प नैरेटिव कंटेंट” बताया है। इस DLC में एक नया मिशन और इकट्ठा करने के लिए लेजेंडरी लूट के साथ-साथ एक थीम्ड वॉल्ट कार्ड भी शामिल है, जिसमें 24 कॉस्मेटिक्स और गेमप्ले के दौरान अनलॉक होने वाले चार “रीरोलेबल गियर” मौजूद हैं। इस पहल का उद्देश्य गेम के अनुभव को व्यापक बनाना है, जिसे सितंबर 2025 में पीसी, प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स|एस सहित मुख्य प्लेटफार्मों के लिए जारी किया गया था। यह रणनीति सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए सामग्री की उपलब्धता को संतुलित करती है, चाहे उन्होंने मूल संस्करण खरीदा हो या उनके पास सबसे पूर्ण संस्करण हो।

पलेसेंट गियर, एक नया दुर्लभ स्तर जिसकी शक्ति ” लेजेंडरी गियर से भी कहीं ज़्यादा है”। यह नया दुर्लभ स्तर सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा, चाहे उनके पास बॉर्डरलैंड्स 4 का कोई भी संस्करण हो, हालांकि पर्लसेंट गियर के कुछ हिस्से बाउंटी पैक 2 के लिए ही खास होंगे।

दूसरा स्टोरी पैक साल के दूसरे छमाही में जारी होने वाला है, जिससे खिलाड़ियों को साल के अंत में एक बड़ा कंटेंट अपडेट मिलेगा। इसके कथानक और पृष्ठभूमि के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह फ्रैंचाइज़ी के उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखेगा, जिसमें विशिष्ट हास्य और यादगार बॉस शामिल होंगे।

बॉर्डरलैंड्स 4 के सुपर डीलक्स एडिशन के मालिक खिलाड़ियों को दोनों स्टोरी पैक बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलेंगे, जबकि अन्य खिलाड़ियों को इन्हें अलग से या सीजन पास के माध्यम से खरीदना होगा।