  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  

Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  

बॉर्डरलैंड्स 4 का पहला प्रीमियम DLC, Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon, 26 फरवरी को रिलीज़ होने वाला है। Gearbox ने आगामी कहानी और अन्य कंटेंट को "बिल्कुल नया, संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प नैरेटिव कंटेंट" बताया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड ने बड़ी बैटरी मिलने के दिये संकेत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में इस दिन से शुरू होगी प्री-बुकिंग, नोट कर लें DATE

Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में इस दिन से शुरू होगी...

Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  

Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट...

Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड ने बड़ी बैटरी मिलने के दिये संकेत

Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड...

ASUS laptops new range : ASUS ने लॉन्च की लैपटॉप्स की नई रेंज ,  AI फीचर्स के साथ मिलेगी कमाल की बैटरी लाइफ

ASUS laptops new range : ASUS ने लॉन्च की लैपटॉप्स की नई...

50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर के साथ iQOO 15R भारत में होगा लॉन्च, ब्रांड ने किया कंफर्म

50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर के साथ iQOO 15R भारत में होगा...

Fire MAX Redeem Codes :  6 फरवरी के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स हुए लाइव, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध

Fire MAX Redeem Codes :  6 फरवरी के फ्री फायर मैक्स रिडीम...