Breaking News-प्रतियोगी छात्रों की मांग के आगे झुका UPPSC, ‘वन शिफ्ट वन डे’ पर लगी मुहर

यूपी पीसीएस और आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा (UP PCS and RO/ARO Preliminary Exam) एक ही दिन में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC ) छात्रों के आंदोलन के आगे झुक गया है। आयोग ने छात्रों की वन डे वन शिफ्ट (One Shift One Day) की मांग मान ली है।