ईरान को रोकने के लिए US के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जानिए क्या है अगला प्लान?

Middle East War : सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने अपने हमले तेज कर दिये हैं। उसकी सेना अमेरिका और इजरायल के साथ-साथ उनके सहयोगी खाड़ी देशों पर भी हमला कर रही है। इसमें इराक़ी मिलिशिया और हिज्बुल्ला जैसे संगठन भी ईरान के साथ खड़े हैं। इस बीच, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद के लिए अमेरिका और पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार हैं।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे अपने साथियों पर ईरान के “लापरवाही भरे” हमलों से “हैरान” हैं, जिससे उनके सर्विस मेंबर्स और इलाके के नागरिकों को खतरा है। बयान में कहा गया, “हम अपने और इलाके में अपने साथियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे, शायद ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को उनके सोर्स पर फायर करने की क्षमता को खत्म करने के लिए ज़रूरी और उसी हिसाब से डिफेंसिव एक्शन को मुमकिन बनाकर। हम इस मामले पर US और इलाके में साथियों के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं।”

मिडिल ईस्ट में लड़ाई के बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, “US ने एक खास और सीमित डिफेंसिव मकसद के लिए ब्रिटिश बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है, और हम ईरान को पूरे इलाके में मिसाइलें दागने से रोकने पर सहमत हो गए हैं।”

