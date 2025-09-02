British designer Derek Rose : ब्रिटिश डिजाइनर डेरेक रोज़ का 93 साल की उम्र में निधन,बनाया था ग्लोबल स्लीपवियर ब्रांड

British designer Derek Rose : ब्रिटिश डिजाइनर डेरेक रोज़, जिन्होंने पुरस्कार विजेता लक्जरी स्लीपवियर ब्रांड की स्थापना की थी, का शुक्रवार, 29 अगस्त को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कई वर्षों तक हैम्पस्टेड में रहने के बाद परिवार के बीच उनका निधन हो गया। उनके निधन का समचार सुनते ही कला जगत में शेक की लगहर दौड़ गई।

रोज़ ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आराम, सुंदरता और ब्रिटिश शिल्प कौशल का पर्याय बन गया।

हैरी स्टाइल्स, एडी रेडमेन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और सारा जेसिका पार्कर जैसी मशहूर हस्तियां नियमित रूप से उनके डिजाइन के कपड़े पहनती थीं, जिससे लेबल को वैश्विक पहचान हासिल करने में मदद मिली।

यहाँ तक कि जॉन लेनन और योको ओनो ने भी उनके मैचिंग पायजामा सेट पहने थे। शाही परिवार के सदस्यों और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने भी कथित तौर पर इस ब्रांड के नाइटवियर पसंद किए थे।

अपने पूरे करियर के दौरान, डेरेक रोज़ ने ब्रिटिश विनिर्माण और उत्कृष्ट सिलाई का समर्थन किया।

1996 में, ब्रिटिश मेन्सवियर गिल्ड ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मेन्सवियर प्रदर्शनी में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ जाने का सम्मान दिलाया। उन्होंने विश्व भर में प्रतिनिधिमंडलों में ब्रिटिश फैशन का प्रतिनिधित्व भी किया।

उनके नेतृत्व में, ब्रांड ने दो बार निर्यात के लिए क्वीन्स अवार्ड जीता, जो ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक सम्मान है।

रोज़ ने अपने पिता जैक लुईस रोज़ से पारिवारिक व्यवसाय संभाला, जिन्होंने इसे 1926 में बोनसोइर नाम से शुरू किया था।

2003 में, डेरेक के बेटे साचा रोज़ ने कंपनी का नियंत्रण संभाला। दो साल बाद, उन्होंने अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने के लिए नेट-ए-पोर्टर के साथ साझेदारी की। आज, यह लेबल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए लाउंजवियर, स्लीपवियर और रिसॉर्ट के कपड़ों की पूरी श्रृंखला पेश करता है। लंदन में नाइट्सब्रिज, नॉटिंग हिल, हैम्पस्टेड और मैरीलेबोन सहित प्रमुख स्टोर इसकी निरंतर लोकप्रियता को दर्शाते हैं।