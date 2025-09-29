बुमराह ने हारिस राऊफ को दिया मुंहतोड़ जवाब, किरन रिजिजू बोले-पाकिस्तान इसी सजा का हकदार था

किरन रिजिजू ने हारिस राऊफ को आउट करने के बाद बुमरहा ने जो इशारा किया था, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। रिजिजू ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा कि, 'पाकिस्तान इस सजा का हकदार था।' बता दें कि, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिडंत हुई और तीनों बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया।
नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर बड़ी जीत हासिल की। इस मैच के दौरान पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हारिस राऊफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद उनके जश्न की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, बुमराह ने राऊफ को औकात दिखाते हुए उनका बीच मैदान में मजाक उड़ाया, जिस पर केंद्रीय किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आई है।
दरअसल, किरन रिजिजू ने हारिस राऊफ को आउट करने के बाद बुमरहा ने जो इशारा किया था, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। रिजिजू ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा कि, ‘पाकिस्तान इस सजा का हकदार था।’ बता दें कि, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिडंत हुई और तीनों बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया।
बता दें कि, पाकिस्तान टीम को अपनी हरकतों के कारण एशिया कप में शर्मसार होना पड़ा। पाकिस्तानी टीम लगातार बचकानी और आपत्तिजनक हरकते कर रही थी, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैदान पर विवादित और अपमानजनक इशारा किया था। रऊफ ने मैच के दौरान कई बार फैन्स की ओर देखकर अंगुलियों से 6-0 का इशारा किया था। साथ ही प्लेन उड़ाने जैसा जेस्चर बनाया था।
इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईना दिखाया। उन्होंने हारिस की करतूतों को उसके सामने ही मुंहतोड़ जवाब दिया। बुमराह ने पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में पांचवीं गेंद पर शानदार यॉर्कर पर हारिस को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद उन्होंने हाथ से विमान का इशारा कर हारिस को उनकी करतूतों पर चिढ़ाते नजर आए। इसके बाद इरफान पठान ने भी हारिस का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर भी बुमराह का ऐसा करना ट्रेंड कर रहा है।