भारत में AI को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, इंडिया एआई मिशन का किया एलान

भारत में AI को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, इंडिया एआई मिशन का किया एलान

IndiaAI Mission: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) का एलान किया है। जिसका उद्देश्य देश में एआई में भविष्य की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इस मिशन को सरकार ग्लोबल इंडिया एआई समिट (Global IndiaAI Summit) में लॉन्च करेगी। यह समिट नई दिल्ली में 3 व 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।