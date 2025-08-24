Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से की संन्यास की घोषणा, लंबे समय तक टीम में नहीं मिला मौका

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पुजारा लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये अपने संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ने अपने फैंस और समर्थकों के प्यार के लिए धन्यवाद दिया है।

चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपनी पूरी कोशिश करना – इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज़ का अंत होना ही होता है, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!’

Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field – it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

बता दें कि 37 वर्षीय पुजारा ने 2010 में डेब्यू के बाद भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले। उन्होंने 43.60 की औसत से 19 शतकों और 35 अर्धशतकों सहित 7,195 टेस्ट रन बनाए। एक दशक से भी ज़्यादा समय तक, वह भारत के सबसे भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज़ रहे और घरेलू और विदेशी ज़मीन पर टीम की कुछ सबसे बड़ी टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था।