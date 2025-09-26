Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी ‘आत्मा’, बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

बचपन में हम सभी भूत प्रेत से काफी डरते हैं लेकिन बड़े होने के बाद एक कहानियाँ बनकर रह जाती हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस कहानी को हकीकत में बादल दिया है। बता दें राजधानी लखनऊ से अब इसी से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल, ‘टार्जन दी वंडर कार’ फ़िल्म जैसा हकीकत में दिखने वाला ये मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां कबाड़ में खड़ी एक कार बिना ड्राइवर और बिना चाबी के ही अचानक स्टार्ट हो गयी। इस दृश्य को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया।

हजरतगंज के पार्क रोड पर खड़ी कबाड़ गाड़ी हुई स्टार्ट

ये घटना लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के पार्क रोड की है, जहां सड़क किनारे लंबे समय से खड़ी एक कबाड़ गाड़ी देर रात बिना किसी ड्राइवर और चाबी के अचानक चालू हो गयी । आसपास से गुजर रहे लोगों को शुरू में तो यह लगा कि शायद कोई चोर कबाड़ में खड़ी गाड़ी को किसी तरकीब के जरिए स्टार्ट करके ले जाने की फिराक में होगा। वहीं जब गाड़ी काफी देर तक अपनी जगह टिकी रही तब लोग पास जाकर देखने लगे। इस दौरान अचानक कार तो बंद हो गई लेकिन कार का दरवाजा खोला गया तो ड्राइविंग सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिला और ना ही भीतर चाबी लगी हुई मिली। ये देखकर लोग भाग गए और तरह तरह के बात करने लगे।

नगर निगम की ओर से कुछ समय पहले ही लाई गई थी

लोगों ने बताया की ये कार नगर निगम के तरफ से लाई गयी थी। कबाड़ वाली कार कुछ समय पहले ही नगर निगम की ओर से लाकर यहां पर खड़ी की गई थी। वहीं, जिस मैकेनिक के पास से यह कार लाई गई थी, उसने बताया कि काफी समय पहले इस कार को एक व्यक्ति बनाने के लिए दे गया था। उस समय उस अज्ञात व्यक्ति ने बताया था कि यह कार एक्सीडेंटल है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। कार को सही करने का प्रयास किया गया लेकिन कार सही नहीं हुई और ना ही कार मालिक इसको वापस लेने आया। इसके बाद नगर निगम की ओर से इस कार को लाकर यहां पर छोड़ दिया गया। अब देर रात अचानक इस कार के स्टार्ट होने की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि कार जब स्टार्ट होने की कंडीशन में नहीं है तो वह अपने आप कैसे बिना चाबी और ड्राइवर के स्टार्ट हो गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

आपको बता दें इस कार के स्टार्ट होने की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में एक युवक अचानक स्टार्ट हुई कार के पास खड़े होकर ये सारा नजारा अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। इस वीडियो में कार के पीछे की लाइटें भी जल रही हैं और वह चालू भी है। ऐसे में कुछ समय बाद जब वीडियो बना रहा युवक डरी सहमी हालत में कार के पास जाता है तो कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर दंग रह जाता है। कार में न तो चाबी लगी होती है और न ही कोई ड्राइवर कार के भीतर मौजूद होता है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बताया की कार के तीनों गेट लॉक है और आगे वाला गेट खुला था लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा था।