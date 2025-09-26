  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी ‘आत्मा’, बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी ‘आत्मा’, बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

बचपन में हम सभी भूत प्रेत से काफी डरते  हैं लेकिन बड़े होने के बाद एक कहानियाँ बनकर रह जाती हैं। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस कहानी को हकीकत में बादल दिया है।  बता दें राजधानी लखनऊ से अब इसी से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल, 'टार्जन दी वंडर कार' फ़िल्म जैसा हकीकत में दिखने वाला ये मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां कबाड़ में खड़ी एक कार बिना ड्राइवर और बिना चाबी के ही अचानक स्टार्ट हो गयी। इस दृश्य को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बचपन में हम सभी भूत प्रेत से काफी डरते  हैं लेकिन बड़े होने के बाद एक कहानियाँ बनकर रह जाती हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस कहानी को हकीकत में बादल दिया है।  बता दें राजधानी लखनऊ से अब इसी से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल, ‘टार्जन दी वंडर कार’ फ़िल्म जैसा हकीकत में दिखने वाला ये मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां कबाड़ में खड़ी एक कार बिना ड्राइवर और बिना चाबी के ही अचानक स्टार्ट हो गयी। इस दृश्य को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया।

पढ़ें :- Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

हजरतगंज के पार्क रोड पर खड़ी कबाड़ गाड़ी हुई स्टार्ट

ये घटना लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के पार्क रोड की है, जहां सड़क किनारे लंबे समय से खड़ी एक कबाड़ गाड़ी देर रात बिना किसी ड्राइवर और चाबी के अचानक चालू हो गयी । आसपास से गुजर रहे लोगों को शुरू में तो यह लगा कि शायद कोई चोर कबाड़ में खड़ी गाड़ी को किसी तरकीब के जरिए स्टार्ट करके ले जाने की फिराक में होगा। वहीं जब गाड़ी काफी देर तक अपनी जगह टिकी रही तब लोग पास जाकर देखने लगे। इस दौरान अचानक कार  तो बंद हो गई लेकिन कार का दरवाजा खोला गया तो ड्राइविंग सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिला और ना ही भीतर चाबी लगी हुई मिली। ये देखकर लोग भाग गए और तरह तरह के बात करने लगे।

नगर निगम की ओर से कुछ समय पहले ही लाई गई थी

लोगों ने बताया की ये कार नगर निगम के तरफ से लाई गयी थी। कबाड़ वाली कार कुछ समय पहले ही नगर निगम की ओर से लाकर यहां पर खड़ी की गई थी। वहीं, जिस मैकेनिक के पास से यह कार लाई गई थी, उसने बताया कि काफी समय पहले इस कार को एक व्यक्ति बनाने के लिए दे गया था। उस समय उस अज्ञात व्यक्ति ने बताया था कि यह कार एक्सीडेंटल है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। कार को सही करने का प्रयास किया गया लेकिन कार सही नहीं हुई और ना ही कार मालिक इसको वापस लेने आया। इसके बाद नगर निगम की ओर से इस कार को लाकर यहां पर छोड़ दिया गया। अब देर रात अचानक इस कार के स्टार्ट होने की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि कार जब स्टार्ट होने की कंडीशन में नहीं है तो वह अपने आप कैसे बिना चाबी और ड्राइवर के स्टार्ट हो गई।

पढ़ें :- Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के बाद नहीं रुकेगी आपकी हसीं

 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

आपको बता दें इस कार  के स्टार्ट होने की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में एक युवक अचानक स्टार्ट हुई कार के पास खड़े होकर ये सारा नजारा अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। इस वीडियो में कार के पीछे की लाइटें भी जल रही हैं और वह चालू भी है। ऐसे में कुछ समय बाद जब वीडियो बना रहा युवक डरी सहमी हालत में कार के पास जाता है तो कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर दंग रह जाता है। कार में न तो चाबी लगी होती है और न ही कोई ड्राइवर कार के भीतर मौजूद होता है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बताया की कार के तीनों गेट लॉक है और आगे वाला गेट खुला था लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने...

मेरठ में युवती ने मनचले को बीच सड़क पर जड़ा 5 सेकेंड 5 थप्पड़ , देखें पिटाई का Viral Video

मेरठ में युवती ने मनचले को बीच सड़क पर जड़ा 5 सेकेंड...

Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी 'आत्मा', बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत ,...

Viral News: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते युवक की कमाई देख लोगों के उड़े होश , पूरे महीने का हिसाब लगाकर हुए दंग

Viral News: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते युवक की कमाई देख...

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें हुई मुरादाबाद में ताजा, बेटी ने प्रेमी संग पिता और भाई को जेल भेजनें के लिये की एक बेगुनाह युवक की हत्या

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें...

Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के बाद नहीं रुकेगी आपकी हसीं

Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के...