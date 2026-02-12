सीएम योगी की सोशल मीडिया कवर इमेज बदली, ब्रह्मोस निर्माण के साथ यूपी को रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब बताने का दिया संदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से बुधवार को 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपने सोशल मीडिया कवर इमेज में बदलाव कर नया संकेत दिया है। सीएम योगी (CM Yogi) ने लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण (BrahMos Production) के साथ उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब बताने का संदेश दिया गया है। सरकार के तरफ से विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिवेणी मॉडल के जरिए यूपी को “विकास इंजन और सुरक्षा कवच” (Development Engine and Security Shield) के रूप में पेश किया जा रहा है।