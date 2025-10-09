सीएम योगी का सपा पर सीधा अटैक, बोले- 2017 से पहले चाचा-भतीजे की जोड़ी करती थी वसूली

जालौन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) अपने एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर 3.30 बजे जालौन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालौन की धरती भगवान वेदव्यास की पावन स्थली है, जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व है। कालपी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय फिरंगियों के दांत खट्टे कर दिए थे और यहां के सेनानियों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले इस ऐतिहासिक धरा पर आने का अवसर “सोने पर सुहागा” जैसा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालपी के हैंडमेड कागज ने जिले को नई पहचान दी है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत सरकार ने जालौन को एक अलग पहचान देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को ‘बीमारू’ बनाया था, आज डबल इंजन की सरकार ने उस बीमारू राज्य को समाप्त कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब सरकारी नौकरी नौजवानों का अधिकार है और प्रदेश में सुरक्षा, रोजगार और विकास की नीतियों को मज़बूती से लागू किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोज़गार पर डकैती डालती थी और इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। आज डबल इंजन की सरकार अपराधियों की प्रति जीरो टोलेरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। जिस समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश में आराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास होता था। हमे जातिवादी मानसिकता लोगो के चक्कर में नहीं पड़ना है। बटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2017 से पहले सपा के शासन में गुंडागर्दी, भेदभाव और लूट-खसोट का बोलबाला था। “देखो, सपा का झंडा लगी गाड़ी में गुंडे बैठते थे । लोग उस गाड़ी से ही डरते थे।” उन्होंने कहा और बताया कि तब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, शौचालय बनवाने की व्यवस्था नहीं थी, बाढ़ राहत का काम समय से नहीं होता था और नौकरियों के अवसर भी सीमित थे। शांति के कथित दूतों की जगह कहाँ होनी चाहिए। यह डबल इंजन सरकार ने बता दिया है।

सीएम योगी ने गुरुवार को जालौनवासियों को 1824.12 करोड़ रुपये की 305 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इंदिरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 140 परियोजनाओं का लोकार्पण और 165 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में खेत में रखा फावड़ा भी चोरी हो जाता था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है।