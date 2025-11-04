मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट्स की सीएम योगी कल 72 लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बुधवार पांच नंवबर को डीजीपी आवास के सामने एकता वन (Ekta Van) में आयोजित कार्यक्रम में माफिया डॉन  मुख्तार अंसारी (Mafia Don Mukhtar Ansari) से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी 72 लाभार्थियों को सौंपेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बुधवार पांच नंवबर को डीजीपी आवास के सामने एकता वन (Ekta Van) में आयोजित कार्यक्रम में माफिया डॉन  मुख्तार अंसारी (Mafia Don Mukhtar Ansari) से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी 72 लाभार्थियों को सौंपेंगे। जो सालों से किराए के मकानों में रह रहे थे और एक “अपने घर” का सपना देखते थे। अब वह सपना हकीकत बनने जा रहा है।

बता दें कि सीएम योगी (CM Yogi) की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई थी। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Don Mukhtar Ansari)  से खाली कराई गई डालीबाग की कीमती जमीन पर बने हैं। योगी सरकार ने हजरतगंज के पॉश इलाके में स्थित जमीन को मुक्त कराया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना (Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme) के तहत EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 72 फ्लैट बनाए  हैं। 10.70 लाख रुपये कीमत के फ्लैट्स, लॉटरी प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई। 3 ब्लॉक्स में ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर, प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्गमीटर है। जिसमें एक बेडरूम, किचन, बाथरूम और बालकनी की सुविधा है। दो पहिया पार्किंग, बिजली-पानी की व्यवस्था भी की गई है।

