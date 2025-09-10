भ्रष्टाचार पर CM योगी का बड़ा एक्शन: रामपुर के सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-01 को किया सस्पेंड

लखनऊ। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य कर खण्ड- 01, जनपद रामपुर को निलम्बित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कई अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है।

सीएम कार्यालय के ऑफिसियल सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड- 01, जनपद रामपुर को निलम्बित करने का निर्णय लिया है।