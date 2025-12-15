सीएमएस स्कूल एक भी दिन लेट होने पर वसूलता है 400 रुपये विलंब शुल्क, अभिभावक बेहाल, नहीं हो रही कोई सुनवाई

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (Lucknow City Montessori School) ने लूट मचा रखी है। अवैध वसूली से पीड़ित एक अभिभावक ने वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर स्कूल प्रशासन, सरकार व राजनीतिक दलों की पोल खोली है।

लखनऊ का City Montessori School

आठ से दस हज़ार रूपये एक बच्चे की फीस है,

और फीस में एक भी दिन का लेट कर दो,

तो चार सौ रूपये फाइन दो, लूट मचा रखी है CMS समेत सभी प्राइवेट स्कूलों ने फीस के नाम पर लेकिन कोई सुनने वाला नहीं,

बस मंत्रियों अधिकारियों को ऑबलाइज करो और राजनीतिक दलों को… pic.twitter.com/JU754POq1N — ANIL (@AnilYadavmedia1) December 15, 2025

सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में एक पीड़ित अभिभावक कहता है कि अमूमन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक बच्चे की फीस आठ से दस हज़ार रूपये है। स्कूल प्रशासन ने हर माह की 10 तारीख तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। एक दिन बिलंब फीस जमा करने पर 400 रुपये फाइन की वसूली की जा रही है। पीड़ित अभिभावक का कहना है कि लूट मचा रखी है CMS समेत सभी प्राइवेट स्कूलों ने फीस के नाम पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कहना है कि बस मंत्रियों,अधिकारियों को उपकृत करो और राजनीतिक दलों को चंदा दो, उसके बाद पैरेंट्स को जैसे चाहो वैसे लूटो की खुली छूट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रशासन को मिली हुई है।