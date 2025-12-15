  1. हिन्दी समाचार
  3. सीएमएस स्कूल एक भी दिन लेट होने पर वसूलता है 400 रुपये विलंब शुल्क, अभिभावक बेहाल, नहीं हो रही कोई सुनवाई

यूपी की राजधानी लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (Lucknow City Montessori School) ने लूट मचा रखी है। अवैध वसूली से पीड़ित एक अभिभावक ने वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर स्कूल प्रशासन, सरकार व राजनीतिक दलों की पोल खोली है।

By संतोष सिंह 
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (Lucknow City Montessori School) ने लूट मचा रखी है। अवैध वसूली से पीड़ित एक अभिभावक ने वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर स्कूल प्रशासन, सरकार व राजनीतिक दलों की पोल खोली है।

सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में एक पीड़ित अभिभावक कहता है कि अमूमन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक बच्चे की फीस आठ से दस हज़ार रूपये है। स्कूल प्रशासन ने हर माह की 10 तारीख तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। एक दिन बिलंब फीस जमा करने पर 400 रुपये फाइन की वसूली की जा रही है। पीड़ित अभिभावक का कहना है कि लूट मचा रखी है CMS समेत सभी प्राइवेट स्कूलों ने फीस के नाम पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कहना है कि बस मंत्रियों,अधिकारियों को उपकृत करो और राजनीतिक दलों को चंदा दो, उसके बाद पैरेंट्स को जैसे चाहो वैसे लूटो की खुली छूट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रशासन को मिली हुई है।

