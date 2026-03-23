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CollarEV launches Moon electric scooter : इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, जानें रेंज सहित कीमत और फीचर्स

इलेक्ट्रिक माबिीलिटी के इस दौर में भारतीय आटो बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है।

By अनूप कुमार 
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