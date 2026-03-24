Colombia Military Plane Crash : कोलंबिया में सैन्य विमान दुर्घटना में कम से कम 66 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

Colombia Military Plane Crash: साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां पर एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें कम से कम 66 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त विमान में 128 लोग सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर सैनिक थे।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, कोलंबिया के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने बताया कि सोमवार को कोलंबिया के प्यूर्टो लेगुइज़ामो में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, 128 लोगों (जिनमें ज़्यादातर सैनिक थे) को ले जा रहा एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया; इस हादसे में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

जनरल ह्यूगो अलेजांद्रो लोपेज़ बैरेटो ने कहा कि चार सैन्यकर्मी अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा, “दुख की बात है कि इस दुखद दुर्घटना के परिणामस्वरूप, हमारे 66 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई।” बैरेटो ने आगे कहा, “फिलहाल, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी या संकेत नहीं है जिससे यह पता चले कि यह किसी अवैध सशस्त्र समूह द्वारा किया गया हमला था।”

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, डिप्टी मेयर कार्लोस क्लारोस ने बताया कि पीड़ितों के शवों को उस छोटे से शहर के मुर्दाघर में ले जाया गया, और शहर के एकमात्र दो क्लीनिकों में घायलों का इलाज किया गया, जिसके बाद उन्हें हवाई मार्ग से बड़े शहरों में भेज दिया गया। प्यूर्टो लेगुइज़ामो, पुटुमायो में स्थित है; यह अमेज़ॅन क्षेत्र का एक प्रांत है जिसकी सीमाएं इक्वाडोर और पेरू से लगती हैं।