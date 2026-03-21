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Colombian President Gustavo Petro : कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के कथित मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े संबंधों की जांच शुरू

अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के ड्रग तस्करों से कथित संबंधों की जांच कर रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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