Colombian President Gustavo Petro : कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के कथित मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े संबंधों की जांच शुरू

Colombian President Gustavo Petro : अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के ड्रग तस्करों से कथित संबंधों की जांच कर रहा है। खबरों के अनुसार , डीईए और न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने पेट्रो को “प्राथमिकता लक्ष्य” घोषित किया है। प्राथमिकता लक्ष्य” का लेबल उन संदिग्धों के लिए आरक्षित है जिन्हें डीईए मादक पदार्थों के व्यापार पर “महत्वपूर्ण प्रभाव” डालने वाला मानता है।

खबरों के अनुसार, DEA ने पेट्रो के खिलाफ कई जांचें की हैं, जिनमें मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के साथ उनके संभावित लेन-देन और उनकी “पूर्ण शांति” योजना का लाभ उठाकर उन प्रमुख तस्करों को फायदा पहुंचाने की साजिश शामिल है, जिन्होंने उनके राष्ट्रपति अभियान में योगदान दिया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने पेट्रो के खिलाफ चल रही जांच या उसके बाद की कानूनी कार्यवाही पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

डीईए के रिकॉर्ड, जिनमें गोपनीय मुखबिरों के साक्षात्कार भी शामिल हैं, पेट्रो की उन आपराधिक समूहों के साथ संभावित संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने वर्षों से दक्षिण अमेरिकी ड्रग व्यापार पर अपना दबदबा बनाए रखा है।

सिनालोआ कार्टेल के अलावा , पेट्रो कथित तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स, या कार्टेल ऑफ द संस से भी जुड़ा हुआ है, यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पड़ोसी वेनेजुएला में भ्रष्ट, उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के एक ढीले नेटवर्क का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि संघीय अभियोजकों ने पेट्रो को किसी अपराध में फंसाया है या नहीं।

65 वर्षीय पेट्रो, जो एक पूर्व विद्रोही नेता हैं और 2022 में कोलंबिया के राष्ट्रपति बने, ने हमेशा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने से इनकार किया है। शुक्रवार को पेट्रो ने अपने दावों को दोहराते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।