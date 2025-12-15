मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सेइथलावी मजीद ने महिलाओं को लेकर कही गंदी बात, कहा- महिलाएं सिर्फ साथ में सोने के लिए होती है

नई दिल्ली। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सेइथलावी मजीद (Marxist Communist Party leader Seithlawi Majeed) अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए है। मजीद ने हाल में हुए निकाय चुनाव में जीत हासिल कर पंचायल सदस्य निर्वाचित हुए है। इसके बाद उन्होने महिलाओं को लेकर गंदी बात बोल दी है। महिलाओं के खिलाफ बयान देने पर विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता शिहाबुद्दीन (Indian Union Muslim League leader Shihabuddin) ने कथित तौर पर धमकियां दी हैं।

सेइथवाली मजीद ने हाल में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शादी करके परिवारों में आने वाली महिलाओं को वोट के लिए अजनबियों के सामने नहीं लाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से हराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक समाचार पत्र के मुताबिक मजीद ने कहा कि महिलाएं सिर्फ अपने पतियों के साथ रहने या सोने के लिए होती हैं। स्थानीय आईयूएमएल नेता शिहाबुद्दीन ने कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को छुआ तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वालंचेरी में हाल ही में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में उनके भाषण का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद टीवी चैनलों द्वारा इसे दिखाया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नगर निकाय चुनावों के सिलसिले में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद कथित तौर पर ये टिप्पणियां की गईं।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (united democratic front) को निर्णायक बढ़त हासिल हुई। जबकि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को झटका लगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वाम मोर्चे के करीब चार दशक पुराने किले को ध्वस्त कर तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया है।