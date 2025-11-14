NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

मुरादाबाद:- बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहां है की NDA को जीत की बहुत बहुत बधाई क्योंकि सियासी लोगो मे मतभेद होते है मनभेद नहीं. बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. यह लोग Over The Table भी मैनेजमेंट करते है और Under The Table भी मैनेजमेंट करते है. बिहार नतीजों का असर 2027 पर पड़ेगा या नहीं इस पर कहां कि हमारी रणनीति गरीबो, दबे कुचले लोगो और दलितों के लिए है. जो हम नहीं बदल सकते, बिहार नतीजों का कोई असर यूपी पर नहीं पड़ेगा.

बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. वो लोग Over The Table भी मैनेजमेंट करते है और Under The Table भी मैनेजमेंट करते है. उनका UNDER THE TABLE मैनेजमेंट हमको दिखता नहीं लेकिन बहुत असरदार होता है. चुनाव सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि इलेक्शन का मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, कैसे लोगो के वोट काटे जाएँ, कैसे पोलिंग मे घपले किए जाए, कैसे काउंटिंग मे घपला किया जाए. बीजेपी उस मैनेजमेंट की भी एक्सपर्ट है. अब जीते है 5 साल के लिए है तो हम मुबारकबाद ही पेश करेंगे.

बिहार नतीजों का 2027 पर असर कों लेकर बोले एसटी हसन कि हमारी रणनीति गरीबो, दबे कुचले लोगो और दलितों के लिए है, जो हम नहीं बदल सकते. बिहार नतीजों का कोई असर यूपी पर नहीं पड़ेगा. सबको पता था ये चुनाव किस तरह का हुआ है. इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया, जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे और उन्होंने कुछ नहीं किया. सबसे ज्यादा श्रेय इसलिए जीत का इलेक्शन कमीशन कों जाता है कि वहां रेलियो कों देखकर लगता नहीं था की महागठबंधन की हार होगी. आगे पता चलेगा क्योंकि बहुत से फैक्टर्स ऐसे है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद