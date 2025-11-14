  1. हिन्दी समाचार
  3. बिहार चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, NDA की जीत के लिए CEC ज्ञानेश कुमार को दी बधाई, यह परिणाम उन्हीं का जादू है

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार कर किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार कर किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। वह हैं ज्ञानेश कुमार(Gyanesh Kumar)। मैं उन्हें बधाई देता हूं। 65 लाख वोट हटाए गए और 21 लाख मतदाता जोड़े गए। भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा कि यह जादू ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने किया है। ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने अकेले ही सारी कोशिशें की हैं। उन्हें बधाई।

बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता : भूपेश बघेल 

कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Bhupesh Baghel)  को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे। 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली। बेहिसाब धांधली। भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)  ने लिखा कि भाजपा (BJP) को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता।

